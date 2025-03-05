БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Колеса» для инвалидов СВО — это проблема. Но никто не чешется

«Колеса» для инвалидов СВО — это проблема. Но никто не чешется

Запустить производство «ручной» ВАЗ-11174 можно очень быстро, только руководству завода это не надо, а государство не пинает Иван Рыбин Фото: Александр Полегенько/ТАСС Мотоколяски-«инвалидки» ассоциируются у большинства их нас с фильмом «Операция „Ы“», всё весело — Трус, Балбес и Бывалый, а также тот самый Шурик.

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