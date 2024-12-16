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Закон, порядок, государство

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Задержаны еще два участника вооруженных бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба

Задержаны еще два участника вооруженных бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба

«Оперативниками ГУ МВД России по СКФО во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России задержаны двое мужчин.

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Комментарии
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Н
Николай
ГДЕ!? Высшая мера???
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