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Xiaomi представила свой самый мощный смартфон. На что способен, сколько стоит и когда будет доступен Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi представила свой самый мощный смартфон. На что способен, сколько стоит и когда будет доступен Xiaomi 15 Ultra

В конце февраля китайская корпорация Xiaomi представила новый флагманский смартфон 15 Ultra. Аппарат получил выдающуюся основную камеру — причем как по размерам, так и разрешению и возможностям для фотографа.

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