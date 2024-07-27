Департамент ГОЧСиПБ стимулирует активность сотрудников с помощью занятий спортом

Главный специалист Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Степан Степанов продолжает демонстрировать высокий уровень физической подготовки и спортивного мастерства.
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