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Татар-информ

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Политолог Гришанов заявил об отсутствии запроса на мир на Украине

Политолог Гришанов заявил об отсутствии запроса на мир на Украине

Одно из основных препятствий для продвижения переговоров по Украине – отсутствие внутреннего запроса на мир в украинском обществе.

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