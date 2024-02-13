Сенат США проведет на этой неделе финальное голосование по пакету помощи Украине

Сенат конгресса Соединенных Штатов поддержал проведение на этой неделе финального голосования по законопроекту о помощи Израилю и Украине, в котором не содержатся положения об ужесточении мер контроля на южной границе США.
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