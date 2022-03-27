Президент Польши никак не может понять, почему Венгрия хочет жить хорошо и не страдать за Украину

В то время как Польша буквально «выпрыгивает из штанов» ради какой-то пакости для России, Венгрия повела себя весьма рационально и после первой, формальной поддержки усилий Евросоюза, в дальнейшем отказалась поддерживать антироссийские санкции.
В то время как Польша буквально «выпрыгивает из штанов» ради какой-то пакости для России, Венгрия повела себя весьма рационально и после первой, формальной поддержки усилий Евросоюза, в дальнейшем отказалась поддерживать антироссийские санкции.
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