Самая Модная

244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valery Pedan
    Нетрудно заметить, что одним из основных механизмов естественного отбора последние тысячи лет стали обязательные войн...Эволюционируют ли...
  • Ира
    спасибо, надо попробоватьКожа без морщин д...
  • Алатырка
    Гнилая статейка и гнилой авторец. Текстики для финов печатайте в финских сми. А я постараюсь сделать так, чтоб на это...История повторяет...

Президент Польши никак не может понять, почему Венгрия хочет жить хорошо и не страдать за Украину

Президент Польши никак не может понять, почему Венгрия хочет жить хорошо и не страдать за Украину

В то время как Польша буквально «выпрыгивает из штанов» ради какой-то пакости для России, Венгрия повела себя весьма рационально и после первой, формальной поддержки усилий Евросоюза, в дальнейшем отказалась поддерживать антироссийские санкции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх