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Уральские ученые вырастили лечебный фиолетово-черный картофель (ФОТО)

Уральские ученые вырастили лечебный фиолетово-черный картофель (ФОТО)

Ученые из Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН вывели новый сорт картофеля с высоким содержанием антоцианов – сильных антиоксидантов, которые подавляют рост опухолей и благотворно влияют на организм человека.

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