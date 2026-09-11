Корабли на воздушной подушке провели стрельбы в Балтийском море

Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» провели артиллерийские стрельбы в морских полигонах Балтийского флота.
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