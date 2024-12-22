Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 22 декабря, утро

Стали известны подробности удара из американской РСЗО «Хаймарс» по курскому Рыльску. Враг обстрелял город из Сумской области двумя волнами по шесть ракет MGM-140B ATACMS Block 1A — с кассетной боевой частью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии