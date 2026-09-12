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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс: «Главная надежда «Уильямса» – бросить все силы на подготовку к следующему сезону»

Пилот « Уильямса » ответил на вопрос об ожиданиях от обновленного шасси, которое команда привезет на этап в Баку.

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