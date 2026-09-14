⚡️ В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали четыре человека Вечером в городскую больницу были доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями — во время одной из воздушных тревог они находились на площади Нахимова, на открытом пространстве, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.