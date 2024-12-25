Пашинян не приедет на саммит СНГ из-за положительного теста на COVID

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 25 декабря, заявил, что из-за положительного теста на COVID не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге.
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