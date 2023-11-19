США бросят Украину, как только действующий ныне киевский режим окончательно падет. Такое мнение высказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети X (ранее Twitter) в воскресенье, 19 ноября.
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