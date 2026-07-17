RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Автоэксперт Венгерский не ожидает резкого снижения цен на машины осенью

Автоэксперт Венгерский не ожидает резкого снижения цен на машины осенью

Автоэксперт Андрей Венгерский заявил, что не ожидает резкого снижения цен на машины осенью. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он отметил, что сейчас дилеры предлагают скидки, выгодные условия трейд-ин, бесплатное обслуживание, зимние шины и льготные кредитные программы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии