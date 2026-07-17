Автоэксперт Венгерский не ожидает резкого снижения цен на машины осенью

Автоэксперт Андрей Венгерский заявил, что не ожидает резкого снижения цен на машины осенью. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он отметил, что сейчас дилеры предлагают скидки, выгодные условия трейд-ин, бесплатное обслуживание, зимние шины и льготные кредитные программы.
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