НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Norway Chess. 8-й тур. Карлсен сыграет с Прагнанандхой, Дин Лижэнь – с Каруаной, Фируджа против Накамуры

Norway Chess Ставангер, Норвегия 8-й тур Начало партий – 18.00 по московскому времени.  Магнус Карлсен (Норвегия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) Дин Лижэнь (Китай) – Фабиано Каруана (США)  Алиреза Фируджа (Франция) – Хикару Накамура (США) Турнирное положение: Карлсен – 13 очков, Накамура – 12,5, Прагнанандха – 11, Фируджа – 9,5, Каруана – 7,5, Дин Лижэнь – 3,5 ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх