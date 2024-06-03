Norway Chess. 8-й тур. Карлсен сыграет с Прагнанандхой, Дин Лижэнь – с Каруаной, Фируджа против Накамуры

Norway Chess Ставангер, Норвегия 8-й тур Начало партий – 18.00 по московскому времени. Магнус Карлсен (Норвегия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) Дин Лижэнь (Китай) – Фабиано Каруана (США) Алиреза Фируджа (Франция) – Хикару Накамура (США) Турнирное положение: Карлсен – 13 очков, Накамура – 12,5, Прагнанандха – 11, Фируджа – 9,5, Каруана – 7,5, Дин Лижэнь – 3,5 ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 41-го.