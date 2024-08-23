В Киеве высказались о хвастовстве Украины своими действиями в Мали

Киев потерпел поражение, ставшее символом, из-за своего хвастовства после налета боевиков на колонну группы «Вагнер» в Мали, так как после заявлений из Украины на нее ополчились власти ряда африканских стран, пишет британская газета Times.
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