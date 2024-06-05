В МИД КНР призвали США прекратить посылать сепаратистам ошибочные сигналы

Никакое вмешательство в вопрос вокруг Тайваня недопустимо. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя слова главы США Джо Байдена о возможном вмешательстве американских военных в конфликт КНР с Тайванем, передает РИА Новости.