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Их не звали, а они пришли! Животные, которые не смогли пройти мимо камеры…))

Ну ладно люди не могут жить без всяческих фотосъёмок и фотосессий, но животные-то куда?!)) Эти весёлые ребятки, видимо, очень любят позировать на камеру! Ведь как иначе объяснить тот факт, что их не звали, а они взяли и появились в кадре! Зато смешные снимки получились… Нарочно такие уж точно не сделаешь.

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