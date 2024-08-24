Народный артист Князев пригласил на «Пастернаковские чтения» в Менделеевск

Народный артист, лауреат Государственной премии России Евгений Князев дал старт традиционному поэтическому челленджу международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения», который пройдет в Менделеевске.
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