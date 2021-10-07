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При землетрясении в пакистанской провинции Белуджистан погибли по меньшей мере 15 человек

При землетрясении в пакистанской провинции Белуджистан погибли по меньшей мере 15 человек

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в пакистанской провинции Белуджистан, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы.

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