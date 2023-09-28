В защиту канадского парламента, рукоплескавшего эсесовцу...

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Вопрос от уважаемой Читательницы поступил на тему «когнитивных войн» против России, а тут сразу такой прекрасный повод нарисовался, чтобы объяснить подобный тип боевых действий.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Не дрейфь Европа! К тебе таких гунек понаехало из Украины, чуть ли не 50%. И, может быть очень скоро, ты на собственной шкуре узнаешь, как эти гуньки умеют воевать.... с детьми, женщинами и другими пленными.
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7 час.
Vladimir Zharkov
Следующей Пармой пана Зеленского будет беспрестанное покаяние как бездарного скомороха. так и предателя всех народов: украинского, еврейского и далее со всеми остановками!
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5 час.
Vladimir Zharkov
Прощения Зеленскому быть не может ибо движущим мотивом в его действиях является беспросветная жадность и подлость!
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5 час.

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