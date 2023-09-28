В защиту канадского парламента, рукоплескавшего эсесовцу...

Людмила Свириденко

Не дрейфь Европа! К тебе таких гунек понаехало из Украины, чуть ли не 50%. И, может быть очень скоро, ты на собственной шкуре узнаешь, как эти гуньки умеют воевать.... с детьми, женщинами и другими пленными.