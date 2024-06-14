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Оттава пришлет Киеву неуправляемые ракеты "воздух-земля", катера и дроны

Оттава пришлет Киеву неуправляемые ракеты "воздух-земля", катера и дроны

Канадские власти намерены прислать Украине 2300 ракет CRV7. Киев также получит дистанционные боевые модули, дроны и морские катера, сообщает The Globe and Mail со ссылкой на официальный отчет оборонного ведомства.

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