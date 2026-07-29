Российские войска поразили сухогруз около острова Змеиный

В среду Министерство обороны РФ заявило, что российские военные с помощью авиационного высокоточного оружия и ударных дронов нанесли удар в Черном море по сухогрузу, который перевозил военное снаряжение для ВСУ в порт Одессы.
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