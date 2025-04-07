Сперва пугалом служил коронавирус, теперь — Россия На прошлой неделе в Европейском союзе вспыхнула легкая паника: граждан призвали готовиться к надвигающейся катастрофе.
Европейцев пытаются запугать Россией. Эксперт объяснил, кому это выгодно
Комментарии
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Регина Толстоброва
Они во все времена пугали нами всех. И в советские времена.
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17 час.
W
Walery
В Европейском союзе вспыхнула паника: = граждан призывают готовиться к надвигающейся катастрофе... заполняйте кладовки! Готовьте планы на случай чрезвычайных ситуаций! Что скрывается за недавно принятой ЕС “Стратегии готовности”... = а ничего! Это всего лишь банальная рекламная компания по распродаже просроченной продукции по приличным ценам! Все чиновники ЕС по совместительству совладельцы таких производств.., которые если не обеспечить население ЕС страхом, разорятся.
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15 час.
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