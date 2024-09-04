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Глава Херсонской области Сальдо назвал отставку Кулебы «ничтожным событием»

«Смена клоунов в киевском балагане - ничтожное событие», «вместо одной марионетки придёт другая».Такими словами губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал отставку главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, информирует РИА Новости.

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