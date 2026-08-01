Власти Барнаула отчитались о ситуации с топливом в городе

Обеспеченность топливом улучшилась, очередей на АЗС нет, а цены постепенно снижаются В Барнауле прошло очередное заседание штаба под руководством заместителя главы администрации города по экономической политике Сергея Рябчуна.
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