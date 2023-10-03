Фестиваль дизайна Ferodizду стал визитной карточкой Железноводска

Ежегодный фестиваль российского дизайна давно стал визитной карточкой Кавминвод. На Ставрополье его участники собрались уже в 23-й раз, однако в этом году впервые Ferodiz прошел под патронатом краевого министерства экономического развития.
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