Мошка выгрызает кожу: Как защититься от агрессивных насекомых

Жители Самары массово жалуются на нашествие агрессивной мошки, оставляющей болезненные укусы. Как рассказали специалисты, активность насекомых связана с гидрологическим режимом рек и жизненным циклом мошки.
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