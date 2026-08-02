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Царьград

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Мошка выгрызает кожу: Как защититься от агрессивных насекомых

Мошка выгрызает кожу: Как защититься от агрессивных насекомых

Жители Самары массово жалуются на нашествие агрессивной мошки, оставляющей болезненные укусы. Как рассказали специалисты, активность насекомых связана с гидрологическим режимом рек и жизненным циклом мошки.

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