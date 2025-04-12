Олаф Шольц не ответит за всё. Шольц ответит только за газ?

История с демографией Германия уже со дня на день должна будет распроститься со своими нынешними рулевыми, персонально с канцлером Олафом Шольцем, и принять как данность пришествие во власть не только победившего блока ХДС/ХСС, но и пресловутой Альтернативы для Германии.
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