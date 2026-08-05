Завербованный СБУ планировал поджечь военкомат: подробности операции ФСБ

ФСБ предотвратила поджог военкомата в Калужской области: 22-летнего россиянина задержали по делу о подготовке теракта Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили попытку поджога военного комиссариата в Калужской области.
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