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ВК Пресс

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Завербованный СБУ планировал поджечь военкомат: подробности операции ФСБ

Завербованный СБУ планировал поджечь военкомат: подробности операции ФСБ

ФСБ предотвратила поджог военкомата в Калужской области: 22-летнего россиянина задержали по делу о подготовке теракта Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили попытку поджога военного комиссариата в Калужской области.

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