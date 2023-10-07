Медведев уверенно пробился в третий круг турнира в Шанхае

Даниил Медведев во втором круге турнира в Шанхае обыграл Кристиана Гарина. В Шанхае завершился матч второго круга хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Даниил Медведев встречался с Кристианом Гарином.
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