Приставы арестовали активы на 100 трлн рублей по делу «Макфы»

Счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича были арестованы судебным приставом-исполнителем для обеспечения иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с этим акционерным обществом компаний.
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