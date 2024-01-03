Ока Городовиков: 10 фактов о легендарном красном командире

В 2024 году исполняется 145 лет со дня рождения героя моего детства – Оки Ивановича Городовикова. Гражданская война закончилась более века назад, и новые поколения уже не знают о подвигах людей, чьими именами названы улицы, площади и целые города.
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