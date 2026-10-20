В Госдуме предложили увеличить срок постоянного проживания иностранцев для получения российского гражданства с пяти до восьми лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эксперт Кнутов: В...
- Хуснуллин: в пере...
- Зеленский предлож...
Чтобы в Италии ВНЖ получить надо 10 лет прожить. А у нас проходной двор. США скупает по миру лучшие умы, а мы тех, которые хорошо мотыгой умеют орудовать.
до 10 надо сделать. А лучше на свою историческую отправляются.