Акция ´Чудеса на рождество´.

Учащиеся ГУО ´Средняя школа 8 г. Бобруйска´ не остались безучастными к акции ´Чудеса на рождество´ и организовали сбор подарков для деток, которые больше всего в этом нуждаются: канцелярских товаров, настольных игр, игрушек, книг и др .
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