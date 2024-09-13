Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Житель Империи
    Борис- ты не прав… 😮Великие люди наше...
  • Евгений Алексеенко
    Ничего не хочу сказать плохого (минута как бы для этого неэтична), но лично мне Александр Масляков не нравился никогд...Великие люди наше...
  • Владимир Петров
    Самый большой рот у тебя - на весь Урал.Великие люди наше...

Трамп раскритиковал Байдена за отказ общаться с Путиным

Трамп раскритиковал Байдена за отказ общаться с Путиным

Экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп публично подверг критике нынешнего американского лидера Джо Байдена за его отказ поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх