Трамп раскритиковал Байдена за отказ общаться с Путиным

Экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп публично подверг критике нынешнего американского лидера Джо Байдена за его отказ поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
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