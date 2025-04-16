Компания Tesla столкнулась с проблемами при закупке комплектующих в Китае

Американская компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, потеряла возможность закупать в Китае комплектующие для беспилотного роботакси Cybercab и грузового электромобиля Semi из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайскую продукцию.
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