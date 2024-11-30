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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Власти Крыма рассказали о целях борьбы с вывесками на иностранном языке

Желание властей Крыма запретить использование иностранных слов на вывесках это не кампания по смене внешней атрибутики, а часть борьбы за сохранение русской культуры, русского духа и укрепление уважения к самим себе.

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