Власти Крыма рассказали о целях борьбы с вывесками на иностранном языке

Желание властей Крыма запретить использование иностранных слов на вывесках это не кампания по смене внешней атрибутики, а часть борьбы за сохранение русской культуры, русского духа и укрепление уважения к самим себе.
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