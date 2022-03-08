Происшествия

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В ЯНАО полицейские приняли участие в акции «Цветы для автоледи»

В ЯНАО полицейские приняли участие в акции «Цветы для автоледи»

В Лабытнанги на дорогах города прошёл праздничный рейд сотрудников Госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета при ОМВД Александром Жабкиным «Цветы для автоледи».

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