Очевидцы сняли на видео обстановку в аэропорту Перми после ЧП с Boeing

В аэропорту Перми возникла напряженная обстановка после ЧП с самолетом из Санкт-Петербурга. Boeing 737 компании Smartavia вышел за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП), после чего воздушная гавань приостановила работу.
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