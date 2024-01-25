Традиции, обряды, запреты и приметы Ермилова дня, отмечаемого по народному месяцеслову 26 января Виталий МорозВ православном календаре, 26 января отмечается как День памяти мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских или Белградских, которые жили и умерли за веру Христову в III – IV веках.