Ученые добились сверхбыстрого синтеза керамики с уникальными свойствами

Технологические приемы использования пучка быстрых электронов, обеспечивающие сверхскоростной синтез высокоэнтропийной керамики для нанесения термобарьерных покрытий на лопатки газотурбинных двигателей разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Института ядерной физики (ИЯФ) им.
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