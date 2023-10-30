Заблокировала родственников: Пугачева отказалась выходить на связь

Алла Пугачева всегда идет вслед за мужем, поэтому недавно, когда ее муженек Максим Галкин* в очередной раз сбежал в другое государтсво, отправившись на Кипр, женщина взяла детей в охапку и улетела к супругу.
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