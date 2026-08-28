Описаны мероприятия для предотвращения трагедии в Непале

Сотни пропавших без вести, более 160 погибших. Почему жители горных районов оказались практически беззащитны перед потоком, который обрушился на них за считаные секунды.
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