Салехардцы собрали 2,5 тонны мусора на берегу Полябты

В ходе всероссийской эколого-патриотической акции «Особенности национальной уборки — 2026» жители Салехарда 29 августа очистили город от 2,5 тонны мусора.
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