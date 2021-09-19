Французский политик призвал страну быстрее признать Крым российским

ТАСС/ Сергей Мальгавко Французский политик, бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, Мишель Вуазен заявил, что хотел бы, чтобы власти Франции как можно быстрее признали российский статус Крыма, сообщает РИА Новости.