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Французский политик призвал страну быстрее признать Крым российским

Французский политик призвал страну быстрее признать Крым российским

ТАСС/ Сергей Мальгавко Французский политик, бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, Мишель Вуазен заявил, что хотел бы, чтобы власти Франции как можно быстрее признали российский статус Крыма, сообщает РИА Новости.

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