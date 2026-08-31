КСИР восстановил ракетные производства Ирана после ударов США

Мохаммад Реза Нагди сообщил, что Иран восстановил ракетные производства, ранее подвергшиеся ударам США, разместив их в безопасных местах.
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