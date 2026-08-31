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Царьград

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КСИР восстановил ракетные производства Ирана после ударов США

КСИР восстановил ракетные производства Ирана после ударов США

Мохаммад Реза Нагди сообщил, что Иран восстановил ракетные производства, ранее подвергшиеся ударам США, разместив их в безопасных местах.

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