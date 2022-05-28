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«Тамбов» исключили из членов РФС

«Тамбов» исключили из членов РФС

Футбольный клуб «Тамбов» исключён из членов Российского футбольного союза (РФС). По информации «Чемпионата», также из членов РФС были исключены автономное учреждение Удмуртской Республики «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск», ассоциация «Профессиональная футбольная лига», региональная общественная организация «Федерация футбола Республики Марий Эл» и общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация футбола инвалидов России».

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