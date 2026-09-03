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Депутат Соболев заявил о способности Северного флота задерживать норвежские суда при необходимости

Депутат Соболев заявил о способности Северного флота задерживать норвежские суда при необходимости

Задержание российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» властями Норвегии на архипелаге Шпицберген назвали крайне недружественным шагом.

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Traveller

А послать какой-нибудь фрегат в Баренцбург для освобождения РУССКОГО судна Вове западло? Или опять его "партнёры" из-за бугра не велят?